Deschamps s’en va : La FFF prépare du lourd !

Patron de la Fédération française de football, Philippe Diallo aura la lourde tâche de nommer le successeur du sélectionneur ayant connu le plus de réussite en équipe de France avec deux trophées : la Coupe du monde et la Ligue des nations, certes créée en 2018. De par son héritage XXL chez les Bleus, Didier Deschamps sera respecté par le président de la FFF au niveau de sa succession qu’il a abordé chez Ouest-France.

Après quatorze années passées à la tête de l’ équipe de France , Didier Deschamps a annoncé qu’il honorera son contrat courant jusqu’à l’été 2026 avec la Fédération française de football et se retirera après la Coupe du monde 2026 . La déclaration faite par le sélectionneur des Bleus remonte à la première quinzaine de janvier. Il n’en fallait pas plus pour relancer le feuilleton Zinedine Zidane qui a lui-même confirmé son désir de reprendre le flambeau au cours d’un évènement organisé par Adidas en mai dernier.

«Je veux le laisser travailler dans la sérénité»

Au cours d’une interview accordée à Ouest-France, Philippe Diallo s’est réjoui de la volonté affichée par Zinedine Zidane de s’occuper de l’équipe de France. Mais il ne faut pas compter sur le président de la FFF pour mener cette campagne par respect pour Didier Deschamps et tout le travail accompli durant plus de dix ans. « Comme je l’ai déjà dit, il y a une équipe en place autour de Didier Deschamps, dont on connaît tous la qualité et le palmarès. Et je veux le laisser travailler dans la sérénité, à la fois pour les qualifications et la Coupe du Monde 2026 ».