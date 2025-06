Kylian Mbappé : Deschamps met fin au malaise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé reste la cible de critiques concernant ses prestations sur le terrain et son rôle de capitaine en équipe de France, Didier Deschamps a défendu son joueur ce dimanche, après la victoire des Bleus face à l’Allemagne. L’attaquant du Real Madrid a profité de la rencontre pour retrouver le chemin des filets dans le jeu.

Si les performances de Kylian Mbappé font encore parler en équipe de France, certains observateurs souhaitant le voir retrouver le côté, son rôle de capitaine est également sujet à débat. Vendredi, Jérôme Rothen critiquait de nouveau la décision de Didier Deschamps après le Mondial 2022. « Lui donner le brassard, je pense que ça a été une erreur, lâchait l’ancien joueur du PSG dans son émission. Il y avait l'occasion en septembre-octobre-novembre, avec ses absences avec les Bleus, de lui retirer et de le laisser se concentrer juste sur son jeu ».

Deschamps salue le match de Mbappé Après le succès des Bleus face à l'Allemagne (2-0), avec une réalisation et une passe décisive de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a salué la prestation de son joueur. « Marquer plus ? Il aurait pu, aujourd'hui ou contre l'Espagne, et je suis sûr que c'est ce qu'il pense, parce qu'il n'en a jamais assez. Mais il continue de marquer, d'avoir beaucoup de situations, il fait marquer aussi. Sur le but de Michael (Olise), il pouvait chercher à marquer, mais il n'est pas comme ça », a commencé le sélectionneur tricolore.