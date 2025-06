C’est la fin : La grosse annonce de Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur de seulement deux buts sur penalty en un an avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a enfin retrouvé le chemin des filets dans le jeu ce dimanche, à l’occasion du match pour la troisième place en Ligue des Nations face à l’Allemagne (2-0). A l’issue de la victoire des Bleus, l’ancienne star du PSG est revenue sur cette longue période.

C’est la fin d’une longue série. S’il avait trouvé le chemin des filets ce jeudi soir contre l’Espagne (5-4) sur penalty, Kylian Mbappé a en revanche dû attendre le match face à l’Allemagne (2-0) pour inscrire son premier but dans le jeu en sélection depuis un an. Il fallait en effet remonter au 5 juin 2024, et la rencontre amicale contre le Luxembourg (3-0), pour retrouver trace d’une réalisation de l’attaquant hors penalty. Mbappé avait ensuite marqué contre la Pologne (1-1, le 25 juin à l’Euro) et face à l’Espagne.

« Ça met du respect sur mon nom » « Il y a des passages comme ça. C’est bien qu’on le souligne quand je ne marque pas parce qu’on attend que je marque. Ça met du respect sur mon nom. J’ai essayé de travailler. J’ai eu pas mal d’épisodes qui font que ça a retardé l’échéance. Je suis content de recommencer à marquer, mais surtout de gagner », a réagi Kylian Mbappé au micro de TF1.