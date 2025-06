Départ de Deschamps : L'annonce cash

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps ne s'en est pas caché. A un an et demi de la fin de son contrat avec la Fédération française de football, le sélectionneur de l'équipe de France décidait d'annoncer lui-même qu'il partira au terme de la Coupe du monde 2026 pendant une intervention télévisée pour l'opération Pièces Jaunes au mois de janvier. Une obligation selon lui au vu de la situation médiatique autour de l'équipe de France. Un choix validé par Lucas Digne.

Depuis la fin de l'Euro 2012 et le départ de Laurent Blanc, Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France. De par ses performances au fil des compétitions, le champion du monde 98 est resté en poste et a vu son contrat être prolongé à plusieurs reprises par la Fédération française de football. L'exemple type en janvier 2023, quelques jours après la finale perdue par les Bleus contre l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but) au Mondial du Qatar.

«Malgré les résultats obtenus, il y avait un environnement médiatique trop négatif» Cependant, l'aventure de 14 ans de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France ne sera pas reconduite après la Coupe du monde 2026 sur le sol américain, ce qui marquera la fin de son contrat. Et c'est le sélectionneur des Bleus en question qui a pris la peine de faire la grande annonce en janvier dernier pendant l'opération Pièces Jaunes. Une nécessité au vu du climat de temps en temps délétère autour de l'équipe de France à son sens. « J'ai senti que malgré les résultats obtenus, il y avait un environnement médiatique trop négatif et que cela pouvait avoir un impact sur les joueurs. Je ne pense pas qu'ils le méritent. Je ne sais pas si cela (son annonce) y contribuera - ce n'était pas l'objectif fondamental - mais c'est ce que nous avons fait ». a confié Didier Deschamps cette semaine à The Athletic.