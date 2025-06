Deschamps : Le jour où tout a basculé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps est sans contestation possible le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Comme Aimé Jacquet en 1998, il a raflé la Coupe du monde sur le banc de touche des Bleus et a notamment disputé deux autres finales de compétitions majeures à l'Euro 2016 et au Mondial 2022, toutes deux perdues. Le management de « DD » est réputé et a même changé la vie de Lucas Digne.

Pendant cette trêve internationale, Lucas Digne est le joueur dont la première sélection en équipe de France est la plus vieille. En effet, le latéral gauche de 31 ans célébrait ses premiers pas avec les Bleus le 5 mars 2014 contre les Pays-Bas (2-0) juste avant la Coupe du monde au Brésil, première compétition officielle de l'ère Didier Deschamps. Alors joueur du PSG avant de voyager à Rome, à Barcelone à Liverpool puis à Birmingham, Lucas Digne a appris de chaque entraîneur qui l'a eu sous ses ordres.

«Le football, c'est la chose la plus importante dans notre vie, mais aussi la moins importante par rapport à la famille» C'est notamment le cas de Carlo Ancelotti. Le journaliste Jean-François Pérès était à Clairefontaine dernièrement afin de recueillir les propos de Lucas Digne pour le Journal du Dimanche. Ayant côtoyé l'actuel sélectionneur du Brésil à Everton, l'international français s'est remémoré une discussion avec Ancelotti qui l'a marqué. « C'est Carlo Ancelotti qui m'avait dit : « Le football, c'est la chose la plus importante dans notre vie, mais aussi la moins importante par rapport à la famille ». Je ne l'ai pas oublié. Chacun m'a apporté une pièce du puzzle qui a fait ma carrière ».