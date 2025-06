Rayan Cherki : La grosse annonce après sa masterclass !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que les Bleus étaient dominés face à l'Espagne, Rayan Cherki a fait une entrée remarquée en remplaçant Michael Olise. Le jeune Lyonnais a sonné la révolte côté français en inscrivant un but et en étant à l'origine d'un autre but pour sa toute première sous le maillot des Bleus. Avant d'affronter l'Allemagne dimanche, il est revenu sur cette grande soirée pour lui.

Jeune talent de l'OL, Rayan Cherki a dû attendre un moment avant d'être convoqué par Didier Deschamps. Le joueur de 21 ans a réalisé une belle saison pour finir par faire ses débuts en Equipe de France pour cette phase finale de la Ligue des nations. Jeudi soir, il a réalisé une performance XXL pour sa première sous le maillot des Bleus et visiblement, cela lui a donné des idées pour la suite.

Une première sortie réussie pour Cherki En brillant chez les Espoirs ces dernières années, Rayan Cherki n'attendait plus qu'un appel de Didier Deschamps pour intégrer la sélection principale. Le Lyonnais a ainsi fait ses débuts face à l'Espagne en faisant son entrée en jeu à la 64ème minute de jeu. « On se prépare mentalement pour aider l’équipe quand on rentre alors qu’il y a un score aussi large. J’ai pu discuter avec le coach sur les consignes et ça a plutôt bien fonctionné malgré la défaite. Quand j’entre sur le terrain, j’essaie de gérer au maximum mes émotions pour être chirurgical » a-t-il réagi sur la chaîne YouTube de l'Equipe de France.