Deschamps annonce la fin avec Mbappé, la grande révélation !

Didier Deschamps est le patron de l'équipe de France depuis 2012. Cependant, un énorme virage a été pris de son propre chef en 2023, dans la foulée de la retraite internationale d'Hugo Lloris : celui de nommer Kylian Mbappé capitaine des Bleus à la place d'Antoine Griezmann. Ce qui a fait basculer les Bleus dans une autre ère et précipitant la fin de Griezmann comme souligné par Romain Molina.

Après la Coupe du monde 2022, une page de l'ère Didier Deschamps s'est tournée en équipe de France. Steve Mandanda, Raphaël Varane et surtout Hugo Lloris ont tous apposés un point final à leurs carrières internationales. De quoi ouvrir un nouveau débat brûlant pendant le premier trimestre de 2023 : Qui pour récupérer le brassard de capitaine de Lloris ? Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé ? Le choix du sélectionneur de l'équipe de France s'est porté sur l'attaquant star des Bleus.

«Deschamps choisit le «tout Mbappé» notamment pour le capitanat et non Griezmann dont on disait que c'était son chouchou» Le début de la fin pour Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 est resté un peu plus d'une année de plus en sélection avant de décider de se retirer en septembre 2024. D'après les informations récoltées par Romain Molina, le changement de management opéré par Didier Deschamps a été l'élément déclencheur. « Il y a eu des numéros de communication totalement délirants. Didier Deschamps, certains lui reprochaient de faire du « tout Griezmann », son chouchou. La France a aussi gagné avec (Antoine) Griezmann, même si certains pointaient du doigt son attitude, son ego. Finalement, Deschamps choisit le « tout Mbappé » notamment pour le capitanat et non Griezmann dont on disait que c'était son chouchou ».