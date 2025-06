Mbappé : Il dénonce une erreur fatale !

Axel Cornic

Après une première saison délicate au Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé l’équipe de France comme capitaine. Et ça ne s’est pas vraiment bien passé, avec une défaite face à l’Espagne de Lamine Yamal (5-4). Et forcément, les critiques ont repris de plus belle, notamment au sujet de son rôle de capitaine.

Après un Hugo Lloris qui faisait l’unanimité, tout le monde voyait Didier Deschamps se tourner vers Antoine Griezmann pour trouver son nouveau capitaine. Le sélectionneur a toutefois surpris tout le monde en choisissant Kylian Mbappé, pourtant beaucoup moins expérimenté que son ainé.

« Lui donner le brassard, je pense que ça a été une erreur » La défaite face à l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations ne va pas arranger la situation, avec Jérôme Rothen qui n’est toujours pas fan de capitaine Mbappé. « Lui donner le brassard, je pense que ça a été une erreur. Il y avait l'occasion en septembre-octobre-novembre, avec ses absences avec les Bleus, de lui retirer et de le laisser se concentrer juste sur son jeu » a déclaré sur RMC Sport l’ancien joueur du PSG, qui tape régulièrement la star française depuis un an.