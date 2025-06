Mbappé annonce une nouvelle équipe, du jamais-vu !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, Laurent Bonadeï, sélectionneur de l'équipe féminine, a fait connaître sa liste pour le prochain Euro (2 au 23 juillet) d'une manière bien originale. Plusieurs membres de la sélection tricolore masculine, dont Kylian Mbappé, ont prononcé le nom des 23 sélectionnées. A l'origine de cette mise en scène, Frédéric Calenge en a dévoilé les dessous.

Les retours sont positifs

« Je cherchais une façon un peu originale comme ce qu'on avait fait pour la Coupe du monde de rugby » a déclaré le directeur de la rédaction des sports de TF1 au quotidien L’Equipe. Et visiblement l’expérience a été appréciée par les actrices. « C'était une surprise et ça a bien été reçu. Quelques-unes m'ont écrit pour me dire qu'elles ont bien aimé » a confié Laura Goutry, l'attachée de presse des Bleues. Alors l’expérience peut-elle être renouvelée ? « On ne s'interdit rien. L'annonce d'une liste est toujours attendue et on est une fédé qui l'événementialise toujours » a répondu Calenge.