Mbappé : L’annonce de Deschamps qui va dégoûter Dembélé !

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Ousmane Dembélé s’est révélé cette saison dans une position de faux 9. On aurait ainsi pu voir l’attaquant de 28 ans à l’oeuvre dans l’axe contre l’Espagne ce jeudi. Mais Didier Deschamps s’est montré très clair : Kylian Mbappé occupera la pointe de l’attaque.

Ousmane Dembélé s’est métamorphosé cette saison. Alors qu’il évoluait sur le côté, l’attaquant de 28 ans a vu Luis Enrique le placer en faux 9. Et ce changement a fait toute la différence. L’international français a flambé à partir de l’hiver, jusqu’à devenir un élément clé du sacre du PSG en Ligue des champions . On pouvait donc s’attendre à le voir évoluer dans l’axe avec l’ équipe de France .

Dembélé prend du plaisir dans l'axe

« J'apprends de jour en jour et c'est vrai que cette position de numéro 9 m'aide beaucoup dans l'axe. [...] C'est vrai qu'avec cette position un peu plus axiale je suis plus au coeur du jeu et je suis plus devant le but, ça m'aide à marquer des buts. Je suis heureux de cette position » avait d’ailleurs confié Ousmane Dembélé pendant la cérémonie des trophées UNFP. Mais Didier Deschamps s’est montré très clair sur le sujet : c'est Kylian Mbappé qui occupera la pointe de l'attaque.