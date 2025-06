Mbappé - Dembélé : Deschamps a tranché !

Une belle bagarre se prépare entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or. Le premier a été sacré Soulier d’Or pour sa première saison au Real Madrid. Le deuxième a été un élément clé du sacre du PSG en Ligue des champions. Didier Deschamps semble en tout cas avoir tranché entre ses deux joueurs.

Le Ballon d’Or 2025 promet d’être très disputé. Plusieurs joueurs postulent pour remporter le graal. Parmi les favoris, on peut retrouver Ousmane Dembélé. Métamorphosé sous les ordres de Luis Enrique, l’attaquant de 28 ans a été un élément clé du sacre du PSG en Ligue des champions. Mais Kylian Mbappé peut également prétendre au prestigieux trophée. La star de 26 ans a pris le Soulier d’Or pour sa première saison au Real Madrid. Il ne faut pas non plus oublier Lamine Yamal, sensationnel avec le FC Barcelone.