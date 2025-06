Lamine Yamal avec Kylian Mbappé, l’annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout le long de la saison, et dans la lignée de son Euro 2024 avec La Roja, Lamine Yamal a bluffé son monde tant sur le plan national en Espagne que continental en Ligue des champions. De quoi faire du jeune ailier de 17 ans le potentiel lauréat du Ballon d’or 2025 pour certains observateurs et à Didier Deschamps de le comparer à un Kylian Mbappé d’un autre temps.

Lamine Yamal fait énormément parler de lui depuis un peu plus d’un an et son sacre avec l’Espagne à l’Euro 2024. Avant même de fêter son 17ème anniversaire, l’international espagnol avait signé un but d’anthologie face à l’équipe de France en demi-finale de la compétition avant d’éliminer les Bleus et de rafler le championnat d’Europe.

«Yamal fait partie de ces joueurs extraordinaires» Cette saison, Lamine Yamal (17 ans) a poursuivi sur sa belle lancée en marquant de son empreinte plusieurs grands rendez-vous du FC Barcelone en Ligue des champions et lors des quatre Clasicos contre le Real Madrid. Certains font de lui un prétendant sérieux au Ballon d’or avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou encore Raphinha et Pedri le 22 septembre prochain. Et même Didier Deschamps s’est incliné devant le jeune prodige espagnol. « Yamal fait partie de ces joueurs extraordinaires. On n'en a jamais deux ou trois en même temps. Il le fait match après match et il est encore jeune ».