Kylian Mbappé : Le calvaire continue

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France derrière Thierry Henry et Olivier Giroud, Kylian Mbappé se trouve dans une petite traversée du désert avec les Bleus. En attestent ses 7 matchs sans marquer. Une situation délicate qui s’empile sur la saison blanche du Real Madrid et la victoire du PSG en Ligue des champions...

Après un break pendant les deux trêves internationales d’octobre et de novembre 2024, Kylian Mbappé a effectué son grand retour au mois de mars en équipe de France. Le capitaine des Bleus voulait se ressourcer et se focaliser sur son nouveau challenge au Real Madrid, le premier de sa riche carrière en dehors des frontières de l’hexagone après l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain.