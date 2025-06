Mbappé - Dembélé : Le gros troll en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières heures, les derniers retardataires ont rejoint l’équipe de France. Le groupe des Bleus est désormais au complet avant d’affronter l’Espagne ce jeudi en Ligue des Nations. Alors que les joueurs du PSG ont été félicités par l’ensemble du groupe, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont montrés taquins avec Marcus Thuram, perdant malheureux avec l’Inter.

Le PSG est rentré dans l’histoire samedi soir en étrillant l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (5-0). Mais pas de répit pour les internationaux Français, Espagnols, et Portugais du club parisien, qui ont tous rejoint leurs sélections dans le cadre du dernier carré de la Ligue des Nations.

Les Bleus ont félicité les joueurs du PSG

La France affrontera l’Espagne ce jeudi soir en Allemagne. Ce mardi, tous les joueurs du PSG ont été félicités par l’ensemble du groupe et du staff des Bleus. Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Désiré Doué ont été célébrés par Didier Deschamps et son groupe.