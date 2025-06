Lamine Yamal : La provocation d’un joueur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de retrouver l’équipe de France jeudi en demi-finale de la Ligue des Nations, Lamine Yamal s’est remémoré celle de l’Euro 2024 l’année dernière et la pique envoyée par Adrien Rabiot. Le milieu de l’OM estimait qu’il devait « en faire bien plus » pour permettre à l’Espagne d’atteindre la finale, ce qui a été une source de motivation pour la jeune star du FC Barcelone.

Lamine Yamal n’a pas oublié. À trois jours de retrouver l’équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations, la star du FC Barcelone était présent lundi dans l’émission El Larguero de la Cadena SER. L’attaquant âgé de 17 ans s’est souvenu des propos d’Adrien Rabiot avant la demi-finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et les Bleus. L'actuel joueur de l’OM estimait alors que Lamine Yamal devrait « en faire bien plus que ce qu’il a montré jusque-là pour atteindre la finale de l’Euro ».

« Je lui ai répondu de ne pas s'inquiéter et que je m'en souvenais » « Avant le match de l'Euro contre la France, je dormais et soudain, je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui m'a dit : "Tu te souviens de ce qu'a dit Rabiot sur toi ?" Je lui ai répondu de ne pas s'inquiéter et que je m'en souvenais », a confié Lamine Yamal au micro de la Cadena SER, dans des propos relayés par L'Équipe. Et la provocation d’Adrien Rabiot a finalement été source de motivation pour l’international espagnol.