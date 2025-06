Le successeur de Deschamps est annoncé en direct !

Le feuilleton a déjà débuté, mais tout le monde pense connaître la fin. Pour remplacer Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, les regards se tournent évidemment vers Zinédine Zidane, qui a posé sa candidature il y a quelques jours. Et selon la journaliste Carine Galli, le champion du monde 1998 devrait être l'heureux élu.

« C’est une évidence (que Zidane sera le prochain sélectionneur). Vous allez me dire que Christophe Galtier est libre puisqu’il est parti du Qatar. Oui, et donc ? S’il n’y a pas besoin de déclaration de Philippe Diallo ? Il n’y a pas besoin qu’il me dise que 2 + 2 font 4, on le sait tous. Zinédine Zidane, évidemment que ça fait des années qu’il attend les Bleus, donc ce n’est pas une fois qu’on arrive au bout du tunnel qu’il va dire ‘Ah bin mince…’ Zidane est très intelligent dans sa prise de parole à partir du moment où Deschamps a dit ‘Je pars en 2026’. Il n’y a pas un fou sur terre qui va dire ‘En tant que président de la Fédération Française de Football, j’ai une passion pour Martin Martin, ça ne sera pas Zidane’. C’est une évidence en fait, on le sait » a déclaré la journaliste.

« On sait tous que ça va arriver »

Désormais, il convient d’offrir à Deschamps la meilleure sortie, ce qui laisse entendre une bonne performance lors du prochain Mondial. « Le but c’est qu’on accompagne Didier Deschamps pour la dernière Coupe du Monde. Il y a même des gens qui en avaient marre de cette ère Deschamps, et qui vont à nouveau être derrière les Bleus je pense. Après, il y aura l’épisode Zidane. On sait tous que ça va arriver et je ne vois pas il faut qu’on le matérialise, ça ne change rien. Jacques Santini, on savait qu’il partait à Tottenham, ça a fait un four. Là pour Zidane on le sait et ça ne va pas désintéresser les joueurs. Les joueurs ont peut-être une chance de jouer une Coupe du Monde, une chance de la gagner et Deschamps ne laisse rien passer. De toute façon, la concentration et l’engagement des Bleus sera total. Après il y aura Zidane on le sait » a-t-elle déclaré sur le plateau de L’Equipe de Greg.