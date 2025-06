«C’est réglé», Zidane a enfin trouvé sa prochaine équipe ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était un secret de polichinelle. Présent lors d'un évènement organisé par Adidas, Zinédine Zidane a fait savoir qu'il aimerait prendre la succession de Didier Deschamps après le prochain Mondial en 2026. Pour Vikash Dhorasoo, le feu vert est donné et la Fédération française de football doit tout faire pour boucler sa signature.

Zinédine Zidane a fait acte de candidature. Présent lors d’un évènement organisé par Adidas, le champion du monde a fait savoir qu’il gardait l’ équipe de France dans un coin de sa tête. « Je me sens légitime en Equipe de France, où j’ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c’est un rêve, j’ai hâte. J’ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n’est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l’occasion se présente » avait-il confié. Pour Vikash Dhorasoo, cette sortie était celle attendue. La prochaine étape devrait être l’officialisation de son arrivée après le Mondial 2026.

Diallo se fait interpeller

Selon Dhorasoo, la FFF ne devrait plus hésiter pour éviter de mauvaise surprise. « Je pense qu’au-delà de le rendre public, il faut que Diallo le rencontre, c’est peut-être déjà fait, et qu’ils actent entre eux. Zidane n’est pas un postulant comme un autre. On a vu des époques où les entraîneurs étaient reçus, ils postulaient, ils proposaient leur projet de jeu, leurs systèmes, etc… Là c’est Zidane ! Tu actes le truc c’est réglé, après ils le rendent public ou pas, ça c’est un autre sujet, mais ils sont obligés de le traiter de façon différente. En tout cas, Diallo doit le traiter de façon différente et régler cette histoire une fois pour toute, au moins au niveau de la fédération » a-t-il confié sur le plateau de L’Equipe de Greg.