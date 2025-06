Zidane : Le contrat XXL à 100M€ !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a quatre ans, Zinédine Zidane est fortement pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Mais le Ballon d’Or 1998 aurait récemment eu une autre opportunité, celle de devenir l’entraîneur d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite, qui lui aurait proposé un contrat d’un an avec un salaire supérieur à 100M€.

Alors que sa parole se fait rare, Zinédine Zidane s’est récemment exprimé en marge d’un événement avec un de ses sponsors, Adidas. Et ses propos ne sont pas passés inaperçus. On sait depuis le mois de janvier dernier que Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 et l’ancien entraîneur du Real Madrid se sent « légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement douze, treize ou quatorze ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte. »