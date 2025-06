Kylian Mbappé : Transfert annulé au Real Madrid ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Kylian Mbappé et Rodrygo Goes, la séparation sera-t-elle actée d'ici la fin du mercato estival ? C'est la tendance des derniers jours circulant dans les médias. Un transfert en Premier League vers Arsenal est également évoqué, mais ne devrait pas se matérialiser d'après Marca. Explications.

Après Carlo Ancelotti et Luka Modric dont les départs du Real Madrid ont déjà été annoncés et les hommages déjà rendus au Santiago Bernabeu le samedi 24 mai contre la Real Sociedad (2-0), place à celui bien plus surprenant de Rodrygo Goes ? L'attaquant brésilien de 24 ans se sentirait lésé à la Casa Blanca et moins important que Kylian Mbappé, Jude Bellingham ainsi que Vinicius Jr, les trois autres membres des Quatre Fantastiques.