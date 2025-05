Greenwood : L’OM fait un coup à la Kylian Mbappé !

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Mason Greenwood a réussi une saison impressionnante sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’Anglais se classe parmi les meilleures recrues du championnat selon Sofascore, juste derrière Kylian Mbappé. Une véritable réussite pour Marseille, qui tient peut-être là son nouveau joyau offensif.

Après l’arrivée de Roberto De Zerbi l’été dernier, l’OM avait pour but de réaliser un mercato ambitieux pour permettre au coach italien d’atteindre ses objectifs. Les dirigeants olympiens ont alors ramené de grands noms sur la Canebière, notamment Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood .

Ces trois recrues figurent d’ailleurs parmi les huit meilleures recrues de la saison selon Sofascore, comme le rapporte le compte X Massilia Zone. Si Pierre-Emile Hojbjerg (huitième) et Adrien Rabiot (cinquième) se trouvent hors du top 3, Mason Greenwood s’invite parmi les plus grands en haut du classement.

Greenwood juste derrière Mbappé

Avec une note de 7,56, l’attaquant de l’OM devance Khvicha Kvaratskhelia, recrue hivernale du PSG, et se place juste derrière un certain Kylian Mbappé (7,58). Avec 21 buts cette saison en Ligue 1, Mason Greenwood réalise une première année réussie et partage la tête du classement des buteurs avec le Parisien Ousmane Dembélé.