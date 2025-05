Départ du PSG : Le pote de Mbappé règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, et de loin avec 56 unités de plus qu'Edinson Cavani (200). Cependant, malgré ses réalisations, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique semble plus redoutable cette saison et plus solidaire. En conférence de presse, son ami Ousmane Dembélé a volé à sa rescousse. Explications.

Sept saisons au PSG pour 256 buts marqués et une ribambelle de trophées remportés. Voici le bilan de Kylian Mbappé au sein du club de la capitale avant son départ l'été dernier en tant qu'agent libre au Real Madrid, une nouvelle fois sans Ligue des champions avec une élimination en demi-finales face au Borussia Dortmund (0-1 et 0-1).

«Peut-être qu'avec Kylian Mbappé on serait encore plus fort cette saison» Ces derniers temps, certains joueurs du PSG comme Vitinha, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma soulignent un nouveau visage au PSG placé sous le signe du collectif et de la solidarité dans les efforts. Un Paris Saint-Germain meilleur sans Kylian Mbappé ? Son ami Ousmane Dembélé est monté au créneau. « Plus facile pour moi et d'autres joueurs du PSG sans Kylian Mbappé ? Non, je le répète souvent. Peut-être qu'avec Kylian Mbappé on serait encore plus fort cette saison. On ne sait pas ce qui pouvait se passer »