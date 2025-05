Transfert - Real Madrid : Il annonce un coup de théâtre ?

Le deuxième mandat de Carlo Ancelotti au Real Madrid vient de s'achever. En effet, la Maison-Blanche a remplacé le coach italien par Xabi Alonso, ancien pensionnaire du club merengue. Interrogé sur ses adieux émouvants, Carlo Ancelotti - actuel sélectionneur du Brésil - a affirmé que ce n'était qu'un au revoir.

«On ne quitte jamais le Real Madrid»

« Mes adieux spectaculaires au Real Madrid ? C'était très émouvant, tout. La vérité, c'est que j'ai vécu une période très émouvante. J'ai vécu quatre années merveilleuses, et j'ai toujours ressenti l'affection et le respect de tout le monde. Ce qui s'est passé samedi au Bernabéu est inoubliable, avec les supporters, les joueurs, les employés.... Et aussi avec les dirigeants, avec Florentino, qui s'est montré très affectueux lors des adieux. Si ce sont des adieux ? C'est un au revoir. On ne quitte jamais le Real Madrid », a déclaré Carlo Ancelotti. Reste à savoir s'il retrouvera un jour la Maison-Blanche.