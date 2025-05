McCourt - OM : La folie à 549M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et Frank McCourt, l'histoire a débuté en octobre 2016 avec un investissement de 45M€ pour devenir propriétaire de l'institution phocéenne. Neuf années plus tard et malgré les rumeurs de vente, l'homme d'affaires de Boston est toujours là et dispose d'un bien immensément rentable par rapport au prix d'achat.

L'Olympique de Marseille est entré dans une tout autre dimension depuis l'arrivée de Frank McCourt à l'automne 2016. L'homme d'affaires américain, amoureux du sport qui fut d'ailleurs le propriétaire des Los Angeles Dodgers, décidait de racheter le club marseillais à Margarita Louis-Dreyfus. Prix de l'opération : 45M€.

Le coup de génie de Frank McCourt ? Le Champions Project débutait alors quand bien même l'OM n'a pas participer qu'à deux campagnes de Ligue des champions depuis pour aucun titre national remporté. Toutefois, quand bien même Frank McCourt a énormément investi depuis sa reprise de l'Olympique de Marseille, cet investissement régulier ne fut pas vain.