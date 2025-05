Real Madrid : Une vedette arrive pour 10M€, c'est une surprise !

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2025 avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold sera un nouveau joueur du Real Madrid plus tôt que prévu. En effet, le club merengue a annoncé que l'international anglais intégrerait son effectif dès le 1er juin. D'après la presse britannique, la Maison-Blanche aurait déboursé environ 10M€ pour racheter le dernier mois de contrat de Trent Alexander-Arnold.

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Liverpool , Trent Alexander-Arnold est promis au Real Madrid depuis de longues semaines. Parti pour rejoindre le club merengue librement et gratuitement à l'issue de son engagement, le latéral droit de 26 ans sera finalement transféré un mois plus tôt.

Real Madrid : C'est officiel pour Alexander-Arnold

Ce vendredi après-midi, le Real Madrid a officialisé la signature de Trent Alexander-Arnold. Pour que l'international anglais puisse disputer la Coupe du Monde des clubs sous le maillot merengue, Florentino Pérez s'est entendu avec la direction de Liverpool. « Le Real Madrid C. F. et le Liverpool FC sont parvenus à un accord selon lequel Trent Alexander-Arnold sera lié à notre club pour les six prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2031 », peut-on lire dans le communiqué de la Maison-Blanche.