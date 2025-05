OM : Transfert à 12M€, le verdict est tombé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’hiver dernier en prêt en provenance de l’AC Milan, Ismaël Bennacer n’est pas certain de revenir à l’OM. L’international algérien ne s’est pas vraiment imposé à Marseille et les dirigeants du club n’auraient pas l’intention de lever son option d’achat estimée à 12M€. Le milieu de terrain âgé de 27 ans pourrait donc retourner chez les Rossoneri.

Tous les deux arrivés l’hiver dernier en prêt avec option d’achat, Amar Dedic et Ismaël Bennacer pourraient ne plus être à l’OM la saison prochaine. Comme l’a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse au moment de faire le bilan de la saison, « une discussion doit avoir lieu entre Medhi Benatia et le coach pour décider de la suite à donner. »

Bennacer, salaire qui pose problème à l’OM Gêné par des blessures, Ismaël Bennacer n’a pas eu le rendement attendu lors de ses six mois à Marseille. D’autant plus que l’international algérien (50 sélections) a un des plus gros salaires de l’OM, alors qu’il ne s’est pas imposé comme un titulaire en puissance.