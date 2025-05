RC Lens : Le nouvel entraîneur arrive !

En quête d’un nouvel entraîneur après le départ de Will Still, le RC Lens se rapproche de Pierre Sage. Libre depuis son passage remarqué à l’OL, le technicien pourrait rebondir rapidement dans le Nord. Un choix qui séduit plusieurs observateurs, dont Daniel Riolo, qui voit en lui un profil idéal pour Lens.

Depuis son départ de l’OL en cours de saison, Pierre Sage n’a toujours pas retrouvé de banc et reste en quête d’une nouvelle histoire à écrire. De son côté, le RC Lens a enregistré le départ de Will Still après une seule saison passée sur le banc des Sang et Or.