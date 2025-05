RC Lens : C'est signé, le nouvel entraîneur dévoilé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Will Still annonçait à la surprise générale son départ de Lens à la fin de la saison après d'être plus proche de sa femme malade. Résultat, le Belgo-britannique va retrouver l'Angleterre puisqu'il s'est engagé en faveur de Southampton, relégué en Championship. Pour lui succéder au RC Lens, Pierre Sage a été l'heureux élu d'après les derniers bruits de couloir.

Remercié par John Textor à la fin du mois de janvier, Pierre Sage est en quête d'un nouveau challenge. Pendant son passage sur le plateau du Canal Football Club en mars dernier, le coach français ouvrait la porte à un nouveau challenge en Angleterre à l'avenir. Toutefois, il semblerait que l'ex-entraîneur de l'OL fasse un stop du côté de Lens.

Accord trouvé entre Lens et Pierre Sage pour son prochain contrat ? Si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe, Pierre Sage aurait d'ores et déjà donné son accord à la direction du RC Lens pour officier en tant que coach du club lensois lors des deux voire trois prochaines saisons. A l'instant T, la composition de son staff n'a pas encore été dévoilée. Foot Mercato tempère cette information, expliquant que les parties concernées ne seraient que proches d'un accord, et qu'un terrain d'entente n'est pas encore trouvé.