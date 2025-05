Annonce choc, coup de tonnerre au RC Lens !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le RC Lens a conclu sa saison en beauté en écrasant l'AS Monaco (4-0), mais la joie fut de courte durée avec l'annonce inattendue du départ de l’entraîneur Will Still. Ce dernier a décidé de quitter le club pour rejoindre sa femme en Angleterre, elle qui souffre d'une encéphalite infectieuse après un combat contre un cancer de la thyroïde.

Le RC Lens a terminé sa saison sur un festival en dominant largement l’AS Monaco (4-0), un succès qui marque la fin du passage de Will Still chez les Sang et Or. L’entraîneur, arrivé l’été dernier pour assurer la succession de Franck Haise, a créé la surprise samedi soir en annonçant son départ en conférence de presse, une décision justifiée par l'état de santé de son épouse à Londres, victime d'une encéphalite infectieuse après avoir lutté contre un cancer de la thyroïde au début de la saison.

« Le choix de la logique, c'est que je me rapproche de ma femme »

« Je ne serai pas l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine, a annoncé Will Still, ému aux larmes. C'était la dernière de la saison à Bollaert, mais c'était aussi ma dernière. Pour multiples raisons. La raison principale, qui me pousse à prendre cette décision, c'est le fait que j'ai besoin de rentrer chez moi. Tout le monde est bien conscient de ce qui s'est passé dans ma vie. C'est pour ça. J'ai pris énormément de plaisir, je pense qu'on a fait de grandes choses malgré tout. Cela fait quatre ans que je suis en France, quatre ans que je vis des moments intenses. Le choix de la logique, c'est que je me rapproche de ma femme pour son bien-être à elle aussi. »

« Je suis très content de pouvoir terminer comme ça »

« Je n'ai encore rien signé nulle part, même s'il y a toujours eu de l'intérêt, a ajouté Will Still concernant son futur. Passer après Franck Haise dans un club, il faut le faire. Je l'ai appris à mes dépens. Mais j'ai tout donné. J'ai essayé de tout faire pour garder le RC Lens à flots. Je suis très content de pouvoir terminer comme ça, d'avoir ma femme aussi ici pour la dernière ».