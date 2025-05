Mercato : Le marché d’hiver à la rescousse du RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir organisé un mercato d’hiver record et vendu pour plus de 100 millions d’euros, le RC Lens a retrouvé une stabilité financière et peut désormais s’atteler à faire grandir son nouveau projet. Sous l’impulsion de Diego Lopez et Will Still, les Sang et Or cherchent désormais des éléments confirmés pour ajouter de la qualité à leur jeune équipe.

Le RC Lens n’a pas eu le choix cet hiver. Avec un déficit structurel de 100 millions d’euros, les décideurs lensois ont été contraints d’organiser la vente de plusieurs cadres de l’effectif. Brice Samba, Kevin Danso et Abukodir Khusanov ont ainsi été cédés à Rennes, Tottenham et Manchester City. Un mercato record, jamais un club n’avait réussi à vendre pour plus de 100 millions d’euros dans un marché hivernal jamais simple à appréhender. Handicapé par la perte de ces pièces maîtresses, Lens réalise malgré tout une saison très correcte. Deuxième meilleure équipe à l’extérieur, troisième meilleure défense de Ligue 1, la bande à Will Still n’est qu’à trois points (48) du RC Lens 2023-2024 (51).

Des coups déjà gagnants

Pour se reconstruire, le RC Lens mise sur la jeunesse et l’intelligence de sa cellule de recrutement. Nommé en septembre dernier à la direction sportive du club nordiste, Diego Lopez pilote de façon étroite avec Will Still ce nouveau projet sportif avec, déjà, des coups gagnants et notamment les arrivées de Mathew Ryan, Juma Bah et Goduine Koyalipou. Le premier, recruté pour moins de 500 000 euros, a succédé à Brice Samba et totalise déjà 5 cleen sheet depuis son arrivée. Prêté par Manchester City, Bah est l’une des grandes révélations défensives de 2025 en Ligue 1. A 19 ans, l’international sierra léonais impressionne malgré son jeune âge et les Lensois vont tout tenter pour le conserver encore au moins une saison. Les deux hommes ont su être performants dans des matches de haut niveau et exigeant, comme face à Marseille Rennes ou Lyon. Très courtisé en Europe en janvier, Koyalipou a choisi le RCL. Avec 3 buts lors des 5 dernières rencontres, il est l’homme fort du sprint final et n’a coûté, lui, que deux petits millions d’euros.

Lens va chercher un équilibre sur le Mercato

La place dans le Top 10 de Ligue 1 acquise, le RC Lens n’a plus la possibilité d’arracher un ticket européen. La direction peut d’ores et déjà préparer la saison 2025-2026 et la poursuite du nouveau projet. Si l’objectif est de repartir sur des bases saines financièrement, le club aspire à poursuivre ses investissements sur la jeunesse et le talent. C’est le cas avec le jeune prodige monténégrin, Andrija Bulatovic (18 ans). Ce milieu de terrain, laissé en prêt dans son club du Budućnost Podgorica, devrait avoir sa chance la saison prochaine. Tout comme Jérémy Agbonifo, un ailier très prometteur de 19 ans, venu tout droit de Suède. Le défenseur, Kylian Antonio (17 ans) aperçu cette saison en Ligue 1 est aussi apprécié en interne tout comme Satriano et Labeau Lascary, qui vont eux revenir de blessure. Le duo Lopez-Still cherchera cet été à prolonger ses cadres tout en arrachant de bons coups avec des joueurs habitués au haut niveau. Un savant mélange pour redonner de l’ambition au Racing.