Départ de Mbappé : L’annonce lourde de sens du vestiaire du PSG…

Le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, meilleur buteur de l’histoire du PSG, a marqué un tournant pour le club. Pourtant, ce changement a renforcé la cohésion de l'équipe, comme l'ont souligné Gianluigi Donnarumma et Marquinhos mercredi soir après la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

L’été dernier, le PSG voyait partir le meilleur buteur de son histoire en la personne de Kylian Mbappé, prenant la direction du Real Madrid après la fin de son contrat. Une perte majeure pour le club de la capitale, l’ancien numéro 7 ayant inscrit 256 réalisations toutes compétitions confondues en sept saisons. Pour autant, cela n’a pas empêché le PSG de se hisser en finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de sa carrière.

« Le départ de Mbappé ? L'état d'esprit a changé, nous sommes plus une équipe »

Interrogé par Prime Video Italia après le succès du PSG contre Arsenal (2-1), Gianluigi Donnarumma a estimé que le départ de Mbappé avait rapproché le vestiaire parisien : « L'état d'esprit a changé, nous sommes plus une équipe. L'équipe est très unie, nous sommes très bien ensemble. Nous avons gagné un Euro comme ça, cela fait la différence dans toutes les équipes ».

« Il y avait un ADN à changer et une mentalité à mettre en place »

Même son de cloche chez Marquinhos, au moment d’évoquer les changements réalisés par le PSG. « Le coach a amélioré l’équipe petit à petit, il y avait un ADN à changer et une mentalité à mettre en place, a expliqué le capitaine du PSG au micro de Canal +, rapporté par Le Parisien. On a eu des matchs déclic pour la confiance : City, Liverpool… Ça a confirmé notre travail. On a vécu toutes les émotions dans cette compétition pour arriver jusqu’ici. Parfois l’année dernière, on travaillait bien mais on ne concrétisait pas les occasions. »