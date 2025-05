PSG - Real Madrid : Mbappé frappé par le mauvais oeil !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve. C’est ainsi que le capitaine de l’équipe de France s’est enfin engagé avec le Real Madrid. Mais aurait-il amené dans ses valises une terrible malédiction ? C’est ce que pense Cyril Hanouna en voyant les saisons respectives du PSG et du Real Madrid.

Kylian Mbappé serait-il un porte malheur ambulant ? Il y a des raisons d’y croire. En effet, sans l’attaquant de 26 ans, le PSG n’a jamais semblé aussi fort. A côté de ça, le Real Madrid, qui avait tout gagné sans le Français, réalise une saison compliquée. La malédiction Mbappé semble donc possible et c’est Cyril Hanouna qui avait mis une pièce dans cette machine.

« Il porte la scoumoune »

En effet, sur Europe 1, Cyril Hanouna avait souligné la malchance qui entoure Kylian Mbappé. « Il était au PSG l'année dernière, la saison du PSG ce n'était pas fou. Cette année, il n'est plus au PSG, la saison du PSG est exceptionnelle. (…) Le Real Madrid l'année dernière, ils n'avaient pas Kylian Mbappé, ils ont tout gagné, tout. Cette année, ils vont tout perdre. (…) Je vous le dis, Mbappé n'a pas de chance, c'est un chat noir, il porte la scoumoune », avait-il balancé en direct.

« Mbappé n'a pas une bonne étoile »

Hanouna en avait ensuite rajouté une couche sur la malchance de Kylian Mbappé : « Je vous jure que c'est vrai. Regardez, contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde, on doit gagner 100 fois. Il fait un match exceptionnel, on perd. Il a gagné une fois en 2018, mais c'était grâce à Griezmann. (…) Mbappé n'a pas une bonne étoile. On croyait que oui mais non ».