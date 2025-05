Real Madrid : Sept transferts pour régaler Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison compliquée malgré l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait connaître de gros changements cet été. Si l’arrivée d’un nouvel entraîneur est attendue à Madrid, les Merengue pourraient également se séparer de sept joueurs afin de renforcer considérablement leur effectif en vue de la saison prochaine. Explications.

Un été extrêmement mouvementé approche du côté du Real Madrid. Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé il y a bientôt un an, le club de la capitale espagnole n’a clairement pas atteint ses objectifs, avec une élimination précoce en Ligue des Champions. Également distancé en championnat et battu par le Barça en Coupe du Roi, le Real Madrid va effectuer un grand ménage au sein de son effectif.

Sept transferts cet été au Real ?

A en croire les dernières révélations de la presse espagnole et plus particulièrement de Relevo, pas moins de sept joueurs sont susceptibles de connaître un départ dans les prochaines semaines, à commencer par Luka Modric, Lucas Vazquez et Jesus Vallejo, tous en fin de contrat en juin prochain. Ensuite, en cas d’offres conséquentes, ce sont Rodrygo et David Alaba qui pourraient être vendus par le Real.

Un gros mercato s’annonce

Enfin, les deux latéraux gauche Ferland Mendy et Fran Garcia ne sont pas considérés comme indispensables en interne. Du beau monde pourrait donc quitter la « Casa Blanca », qui devrait assurément renforcer son effectif désormais construit autour de Vinicius Jr, Jude Bellingham, et Kylian Mbappé.