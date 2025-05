Kylian Mbappé : Il vend la mèche pour le grand changement ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé devrait connaitre un changement majeur cet été au sein du Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti devrait quitter ses fonctions et être remplacé par un nouvel entraîneur. Xabi Alonso, qui est annoncé comme le grandissime favori, a d'ailleurs peut-être vendu la mèche sur sa future arrivée au Real Madrid.

L'été promet d'être assez agité du côté du Real Madrid ! Minés par une fin de saison compliqué avec l'élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions et la défaite en finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devraient logiquement voir partir Carlo Ancelotti au terme de cet exercice 2024-2025. Xabi Alonso est d'ores et déjà annoncé comme étant le futur entraîneur du Real Madrid pour venir succéder à l'Italien, et le maitre à jouer du Bayer Leverkusen a fait le point à ce sujet.

« Il faudra attendre »

Interrogé en conférence de presse vendredi, Xabi Alonso a évoqué son possible futur en tant que coach du Real Madrid : « Je sais que vous avez toujours les mêmes questions mais je n'ai rien de nouveau à dire, il faudra attendre. Cela fait plusieurs années que je suis dans le monde du football, nous sommes tous des professionnels. Je sais que les rumeurs circulent mais je suis uniquement concentré sur l'objectif de bien finir la saison. Je reste calme », indique Alonso, qui vend peut-être la mèche sur sa future arrivée au Real Madrid en ne niant pas les contacts.

« Attendre le moment où il y aura quelque chose à communiquer »

« Ce n'est pas à moi de parler des autres clubs. Ils sont encore en position de se battre pour le titre, la saison n'est pas encore terminée. On verra. Il faut attendre le moment où il y aura quelque chose à communiquer », poursuit Xabi Alonso, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Bayer Leverkusen, et qui semble donc bien parti pour être le futur entraîneur de Kylian Mbappé au Real Madrid.