Zidane, la signature surprise à l’étranger !

Zinedine Zidane en avait surpris plus d’un lors de sa toute première expérience d’entraîneur du côté du Real Madrid. À commencer par Jean-Michel Larqué, qui connaît bien l’ancien meneur de jeu des Bleus, et n’a pas caché son étonnement lorsqu’il a vu cette reconversion.

D’abord entraîneur de la Castilla (équipe réserve) puis de l’équipe première du Real Madrid à partir de janvier 2016 jusqu’en 2018 (puis de 2019 à 2021), Zinedine Zidane avait entamé sa reconversion en tant que coach au sein du club merengue. Et comme il l’avoue dans un entretien accordé à la chaine Youtube Biomécanique, Jean-Michel Larqué étant très surpris de voir Zidane dans ce rôle.

« Ça m’a beaucoup étonné »

« Je ne voyais pas du tout Zidane entraîneur. Un peu timide… Ça m’a beaucoup étonné de le voir d’abord faire ses premières armes avec la Castilla, la réserve du Real. Je me disais que ce n’était pas possible, qu’il allait y arriver finalement… Mais c’est une révélation, parce que c’est très rare que les très grands footballeurs deviennent de très bons entraineurs. Et lui… Quand on voit le palmarès, il y a beaucoup d’entraineurs qui aimeraient avoir le palmarès de Zidane… Champion d’Espagne et plusieurs Ligues des Champions… C’est fabuleux », assure Larqué.

« Je ne l’imaginais pas comme ça »

« Il m’a étonné parce que rien dans son comportement ne le laissait supposer. Je ne me l’imaginais pas comme ça », insiste l’ancienne légende l’ASSE au sujet de Zinedine Zidane.