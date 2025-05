Kylian Mbappé : Son crush utilisé par un rappeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En mai 2024, Kylian Mbappé avait fait le buzz lors d’une virée dans un restaurant à Cannes, accompagné notamment d’Ousmane Dembélé. Alors au PSG, il avait été filmé en train, visiblement, d’avoir un crush pour une serveuse. Une scène qui avait alors fait énormément réagir et voilà que celle qui a fait craquer Mbappé a fait un retour pour le moins inattendu.

Le coup de foudre pour Kylian Mbappé ? Il y a un an maintenant, ils ont été nombreux à le penser en voyant une vidéo de celui qui était alors encore au PSG. En effet, lors d’une virée dans un restaurant à Cannes, le désormais attaquant du Real Madrid était complètement resté bouche bée face à une serveuse, au moment où celle-ci faisait son apparition. Et voilà que cette prénommée Léa refait parler d’elle ces dernières heures pour une raison pour le moins insolite…

Le clin d’oeil de Hamza pour « KYKY2BONDY » !

Et c’est à cause du rappeur belge Hamza que le crush de Kylian Mbappé réapparait. En effet, ce vendredi, l’artiste de 30 ans a sorti un nouveau single intitulé « KYKY2BONDY ». Et c’est ainsi que sur la cover de celui-ci, on peut voir le visage de cette Léa qui avait donc fait craquer Kylian Mbappé il y a quasiment un an maintenant.

« J’ai rigolé en voyant la vidéo, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin »

Il y a quelques semaines de cela, cette Léa était d’ailleurs revenue sur la séquence qui avait fait le buzz avec Kylian Mbappé à Cannes. Ainsi, sur ses réseaux sociaux, elle avait notamment pu expliquer : « J’ai rigolé en voyant la vidéo, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne ferai jamais des choses pour devenir célèbre, ce n’est tout simplement pas quelque chose que je désire. Donc j’étais plutôt mal à l’aise à cause de tout ça. Tout cela est derrière moi, je le gère beaucoup mieux ».