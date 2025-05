Insulté, Kylian Mbappé n’a jamais vu ça !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé en a reçu des insultes. En 2022, celles-ci sont venues des fans du Real Madrid. En effet, ces derniers n’avaient pas digéré voir le Français prolonger finalement avec le PSG. Ça avait alors été le cas d’Ibai Llanos, qui vient toutefois de faire ses excuses à Mbappé. Pour la plus grande surprise de ce dernier…

Il en aura fallu du temps au Real Madrid pour enfin mettre la main sur Kylian Mbappé. Si la signature s’est donc officialisée à l’été 2024, auparavant, il y a eu de nombreux échecs. Et bien évidemment, le plus marquant est celui qui est arrivé en 2022. A l’époque, Mbappé arrivait déjà au terme de son contrat au PSG et tout le monde l’imaginait alors partir libre chez les Merengue. L’affaire semblait même déjà bouclée et la Casa Blanca attendait les bras ouverts l’arrivée du Français. Mais voilà que le forcing du Qatar, qui a promis monts et merveilles à Kylian Mbappé, a fini par payer puisqu’il a prolongé au PSG.

Mbappé déclenche la colère des fans du Real Madrid !

En Espagne, la désillusion a été totale. En voyant Kylian Mbappé continuer avec le PSG, le Real Madrid est tombé de très haut. Et forcément, le choix du Français a déclenché une vive colère chez les fans merengue, qui lui en ont voulu pendant un moment, certains ne voulaient même pas le voir signer l’été dernier. Les insultes ont alors fusé à l’encontre de Kylian Mbappé et parmi elles, celles d’Ibai Llanos, célèbre influenceur espagnol. « Mbappé, tu m'énerves et tu me gâches la vie », avait-il alors posté sur ses réseaux sociaux.

« Tu es la première personne qui m'insulte et qui me demande pardon »

Après la colère, place à l’apaisement. Aujourd’hui, de nombreux supporters ont pardonné à Kylian Mbappé son choix en 2022. C’est également le cas d’Ibai Llanos, qui n’a d’ailleurs pas hésité à présenter ses excuses face au numéro 9 du Real Madrid. En effet, lors d’une récente rencontre avec Mbappé, l’influenceur espagnol lui a confié : « J'espère que tu n'es pas énervé, je veux te demander pardon. Kylian, j'espère que tu acceptes mes excuses parce que je pensais que tu venais au Real Madrid ». Des excuses qui ont alors surpris Kylian Mbappé, qui n’avait jamais connu une telle situation : « C'est rien, je ne prends pas ces choses personnellement. Ce sont des choses de la vie d'un joueur de football. (...) Mais maintenant je suis là. (...) Tu es la première personne qui m'insulte et qui me demande pardon ».