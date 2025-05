Mbappé : L’énorme annonce en direct avec son pote !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé conserve de très bons rapports avec certains de ses anciens coéquipiers au PSG comme c’est le cas avec Ousmane Dembélé. L’attaquant du Real Madrid, qui a récemment félicité « Dembouz » pour sa performance contre Arsenal, serait le meilleur joueur du monde aux côté du numéro 10 parisien selon Marcus Thuram (Inter).

Tout roule du côté du PSG. Mardi soir, le club de la capitale a fait un beau pas vers une qualification en finale de la Ligue des Champions en s’imposant (0-1) sur la pelouse d’Arsenal. Unique buteur de la rencontre sur une belle action collective, Ousmane Dembélé a confirmé son nouveau statut en 2025, et a même été félicité par son ancien coéquipier à Paris, Kylian Mbappé, quant à lui éliminé par ces mêmes Gunners au stade des quarts de finale.

Mbappé et Dembélé dépassés par Yamal ?

Alors que le numéro 10 du PSG a publié plusieurs photos de la victoire des siens contre Arsenal sur le réseau social Instagram, Kylian Mbappé a félicité Dembélé avec un émoji moustique en commentaire. Ce mercredi soir, une autre rencontre européenne a marqué les esprits avec le match nul entre le FC Barcelone et l’Inter Milan (3-3). Un match déjà iconique, et marqué par la performance XXL de Lamine Yamal. A l’issue de la rencontre, Alessandro Bastoni a confié au micro de Canal + que le jeune prodige de 17 ans était tout simplement le meilleur joueur du monde.

« Le meilleur joueur du monde est Français, le deuxième, je pense qu’il est aussi Français »

Une affirmation qui n’a pas été au goût de Marcus Thuram. Et pour cause, également interrogé par Canal + à ce sujet, l’attaquant interiste a affirmé préférer Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. « Le meilleur joueur du monde ? Non, je ne pense pas. Le meilleur joueur du monde est Français, le deuxième, je pense qu’il est aussi Français, mais peut-être le troisième. Ousmane et Kylian ! », a ainsi confié l’international Français.