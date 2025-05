Mbappé trahi par son grand ami ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Kylian Mbappé pendant trois saisons au PSG, Achraf Hakimi a donc vu son grand ami partir libre au Real Madrid l’été dernier. Et malgré sa proximité avec lui, il estime que le PSG d’aujourd’hui est bien plus fort que la saison passée, et le latéral droit évoque même « une vraie équipe ». Trahison pour Mbappé ?

Le PSG est-il meilleur sans Kylian Mbappé ? Nombreux sont les observateurs à estimer que Luis Enrique a enfin réussi à créer un vrai collectif, sans grosse star à l’image du capitaine de l’équipe de France, qui avait décidé de ne pas prolonger avec le PSG pour filer au Real Madrid l’été dernier. Et même l’un des plus fidèles amis de Mbappé confirme publiquement cette progression.

Hakimi valide le PSG sans Mbappé

Interrogé au micro de CBS Sports mardi soir après la victoire du PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Arsenal (1-0), Achraf Hakimi affiche un discours peu flatteur pour son grand ami Mbappé : « Maintenant, on est une vraie équipe. Tous les joueurs travaillent pour les autres, ce n’était pas comme ça avant », indique le latéral droit du PSG.

« Comme une famille »

« On est comme une famille, le coach a fait un énorme travail », poursuit Hakimi, qui était pourtant très proche de Kylian Mbappé dans le vestiaire du PSG entre 2021 et 2024. Pas sûr que l’attaquant français apprécie…