Kylian Mbappé, le gros malaise !

En signant Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid pensait avoir bâti une équipe qui allait battre tout le monde. Mais rien ne s’est passé comme prévu chez les Merengue, qui pourraient finalement réaliser une saison blanche. L’international français a d’ailleurs provoqué indirectement un certain malaise dans le vestiaire madrilène.

Kylian Mbappé risque de réaliser une saison blanche pour sa première au Real Madrid. En le signant l’été dernier, le club madrilène pensait s’être construit une équipe de rêve. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Éliminé de la Ligue des champions en quart de finale et battu en finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid voit même la Liga lui échapper.

Le Real Madrid a galéré avec son attaque de feu

Carlo Ancelotti n’a jamais semblé en mesure de faire cohabiter Jude Bellingham, Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Rodrygo. Ce dernier vivrait d’ailleurs dans un certain malaise depuis quelques temps. Et la finale de la Coupe du Roi, perdue face au FC Barcelone, a d’ailleurs confirmé la mauvaise passe que le Brésilien traverse.

Rodrygo de nouveau en plein malaise ?

Comme le rapporte Relevo, Rodrygo avait l’opportunité de se relancer ce soir-là. Titularisé en pointe de l’attaque avec Vinicius Jr, le joueur de 24 ans n’a cependant pas répondu aux attentes placées en lui. Carlo Ancelotti l’a donc remplacé par Kylian Mbappé à la mi-temps, ce qui a parfaitement démontré le gros malaise qu’il vit cette saison. À voir maintenant s’il saura redresser la barre lors des derniers matchs de cet exercice 2024-2025 compliqué pour le Real Madrid.