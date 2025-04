Kylian Mbappé, la séparation est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé seulement l’été dernier au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait connaitre un changement majeur dans quelques mois. Le club merengue s’apprête en effet à changer d’entraîneur et à remercier Carlo Ancelotti comme l’a annoncé le journaliste Frédéric Hermel sur RMC.

Battu samedi dernier en finale de la Coupe du Roi par le FC Barcelone et récemment éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal, le Real Madrid n’a plus que le championnat pour sauver sa fin de saison avec un trophée majeur. Une période délicate pour Kylian Mbappé, qui vit sa première saison au sein du club merengue, et s’apprête déjà à vivre une séparation compliquée en interne.

« Ancelotti va partir »

Carlo Ancelotti devrait en effet être démis de ses fonctions d’entraîneur du Real Madrid en fin de saison comme l’a confirmé Frédéric Hermès dans Génération After, sur RMC Sport : « Carlo Ancelotti sait qu'il va partir. Quand va-t-il partir ? Avant ou après le Mondial des clubs ? Ça va se négocier avec le président parce que ce sera classe », explique-t-il.

Xabi Alonso va débarquer ?

Et Hermel poursuit en confirmant la piste Xabi Alonso pour le Real Madrid : « La rumeur c'est Solari qui assure l'intérim et après ce sera Xabi Alonso. Parce qu'aucun entraîneur ne va arriver avant le Mondial des clubs ». Kylian Mbappé est donc fixé sur l’identité de son prochain entraîneur une fois que la séparation avec Ancelotti sera actée.