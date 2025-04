Kylian Mbappé, la terrible erreur après sa signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il en aura fallu du temps, mais voilà qu'après plusieurs années, le Real Madrid a enfin mois la main sur Kylian Mbappé. A l'été 2024, le Français a ainsi quitté le PSG pour réaliser son rêve. Les valises ainsi donc été posées au Real Madrid, où on aurait visiblement commis une grosse erreur suite à cette arrivée de Mbappé. Explications.

Suite à la signature de Kylian Mbappé, parti libre du PSG suite à la fin de son contrat, on pensait que le Real Madrid allait écraser tout le monde cette saison. Ce n'est finalement pas le cas. Eliminée en quart de finale de la Ligue des Champions, la Casa Blanca a perdu en finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone, qui compte d'ailleurs 4 points d'avance en Liga. Malgré Mbappé, le Real Madrid n'y arrive pas. Il faut dire que le comportement adopté n'aurait pas été le bon.

« Ils pensaient qu'avec Mbappé ils gagneraient sans courir »

C'est Jorge Valdano qui a pointé du doigt l'erreur du Real Madrid avec Kylian Mbappé. Pour Movistar, il a ainsi expliqué à ce sujet : « Le Real Madrid venait de remporter la Ligue des Champions et la Liga, et à recruter Kylian Mbappé. Le sentiment est que le Real Madrid pensait que s'ils avaient tout gagné sans Mbappé, avec Mbappé ils gagneraient sans courir ».

Pas de trophées en cette fin de saison ?

Si le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale cette saison, la fin de l'exercice pourrait être plus compliquée pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Sortie par Arsenal de la Ligue des Champions, la Casa Blanca vient de perdre en finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Et pour ce qui est de la Liga, le Real Madrid accuse un retard de 4 points sur les Blaugrana à 5 journées de la fin.