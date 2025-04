Divorce avec Mbappé : C'est signé, la presse fait tout fuiter !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une tête va tomber au Real Madrid... et pas celle de Vinicius Jr. Le Brésilien devrait signer un nouveau contrat d'après la presse espagnole alors qu'il était annoncé du côté de l'Arabie saoudite. Carlo Ancelotti ne va pas passer l'été dans la capitale espagnole... ni même le Mondial des clubs. Un accord de principe aurait été convenu avec la Fédération brésilienne de football pour la Seleçao... et ce dès le 1er juin selon Fabrizio Romano.

Entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid, le second mariage semble être en passe de déboucher sur un nouveau divorce. Et ce, dans les mêmes conditions que la première union à savoir un départ la saison suivant un sacre en Ligue des champions... 10 ans plus tard. Les bruits de couloirs liant la sélection brésilienne au coach sur le départ du Real Madrid ont pris de plus en plus d'ampleur ces derniers temps.

Accord de principe avec le Brésil pour Carlo Ancelotti !

Ce lundi soir, Fabrizio Romano a lâché une bombe concernant l'avenir de Carlo Ancelotti. Tout serait en passe d'être bouclé entre l'entraîneur du Real Madrid et la Fédération brésilienne de football. Un accord de principe aurait été convenu afin qu'Ancelotti soit sur le banc de touche de la Seleçao pour la Coupe du monde 2026.

Le Brésil attend Ancelotti avant le Mondial des clubs, rupture attendue au Real Madrid

Sur son compte X, le journaliste italien affirme que le deal serait valable à partir du mois de juin et non après la Coupe du monde des clubs. La Fédération brésilienne attendrait de Carlo Ancelotti qu'il soit au rapport dès la première semaine du mois de juin et pas après le Mondial des clubs qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis. Fabrizio Romano confie qu'aussi bien Ancelotti que le Real Madrid, tous deux aimeraient mettre un terme à leur collaboration sous les bonnes conditions. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Carlo Ancelotti dans les prochains jours.