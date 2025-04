Départ annulé, le Real Madrid régale Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le feuilleton Vinicius Jr fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Et pour cause, le numéro 7 du club merengue est annoncé du côté de l'Arabie saoudite lui qui peinerait à se mettre d'accord avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Kylian Mbappé a récemment déclaré sa flamme à Vinicius Jr et il semblerait que le Real Madrid ait exaucé son souhait.

Et si, en plus de Carlo Ancelotti dont le départ du Real Madrid semble être programmé pour le mois de mai et la fin de la Liga selon The Athletic, Vinicius Jr venait à lui aussi quitter la Casa Blanca ? Deux départs qui seraient retentissants seulement une année après l'installation de Kylian Mbappé au Real Madrid.

«Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui»

Une éventualité que refusait de croire le capitaine de l'équipe de France en interview avec La Sexta au début du mois d'avril avec la journaliste Ana Pastor. « Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui. Les gens parlent parce que nous sommes célèbres... ». The Athletic a affirmé la semaine dernière que le président Florentino Pérez serait prêt à remplacer Vinicius Jr par Erling Braut Haaland en cas d'absence d'accord pour la prolongation du Brésilien au Real Madrid.

Le Real Madrid enfin d'accord avec Vinicius Jr ?

D'après les informations communiquées par la Cadena SER et AS, Kylian Mbappé pourrait souffler concernant Vinicius Jr. Le Brésilien se serait mis d'accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat actuel de trois saisons, soit jusqu'en 2030. The Athletic faisait part d'un package total à 30M€ à l'année la semaine dernière...