Kylian Mbappé : Le coup de pression en direct !

Malgré son coup-franc qui avait redonné espoir au Real Madrid samedi soir en finale de la Coupe du Roi, Kylian Mbappé n'a pas réussi à faire la différence contre le FC Barcelone. Et en direct au micro de RMC Sport au moment de débriefer ce choc dimanche soir, Daniel Riolo a lancé un avertissement très cash à l'attaquant de l'équipe de France.

Lancé en début de seconde période par Carlo Ancelotti en finale de la Coupe du Roi samedi soir contre Barcelone (défaite 3-2 après prolongations), Kylian Mbappé aurait pu faire pencher la balance en faveur du Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France a inscrit un coup-franc (70e) qui a permis au club merengue de se relancer, mais c'est finalement le rival catalan qui a pris le dessus sur un collectif du Real Madrid encore très perfectible.

« À un moment, il va falloir s'inscrire dans le jeu collectif »

En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo a analysé la performance de Kylian Mbappé face au Barça : « Mbappé contre Barcelone ? Il retourne le truc, mais de façon individuelle. À un moment, il va falloir s'inscrire dans le jeu collectif d'une équipe. La théorie du sauveur... Peut-être que c'est parce qu'on a vécu pendant plus d'une décennie avec l'idée que l'individualité était au-dessus comme Messi et Ronaldo. Mais ils étaient dans des équipes fantastiques », constate l'éditorialiste.

« Une équipe déséquilibrée et bancale »

Riolo lance donc un avertissement très clair à l'ancienne star du PSG en expliquant qu'il n'arriverait à rien en l'état actuel des choses au Real Madrid : « Mbappé ne va pas y arriver dans une équipe déséquilibrée et bancale et encore plus s'il ne fait pas ce qu'il faut pour rendre l'équipe performante. Tu n'iras nulle part avec un mec qui va continuer à courir aussi peu surtout si les autres autour ne font pas les mêmes efforts. Cette équipe ne ressemble plus à rien ». Le message est passé pour Kylian Mbappé...