Kylian Mbappé : Son ex l'a déjà remplacé ?

La vie amoureuse de Kylian Mbappé ne fait pas les Unes des magazines people tant le capitaine de l'équipe de France fait tour pour la cacher. Cependant, certaines fuites ont eu lieu par le passé dont son rapprochement avec Georgia May Heath. Cependant, tout cela serait de l'histoire ancienne puisque l'influenceuse australienne serait passée à autre chose avec... Manuel Ugarte.

Kylian Mbappé est plutôt discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Hormis les liens avec son club ou l'équipe de France, le champion du monde ne publie que des informations qui ont à voir avec la vie associative et ses contrats marketing / publicitaires. Rien sur sa vie amoureuse donc, ce qui n'empêche pas certains médias de l'évoquer.

«Ce n'est pas mon présent actuel et ce ne sera pas mon futur»

Une liaison avec la Miss France 2017 Alicia Aylies a fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Jusqu'à ce que la principale intéressée lâche ses vérités en personne à la télévision en interview en 2022.

« Je suis obligé d'en rigoler parce que je crois que cette question concernant cette fameuse personne, je l'ai eu un milliard de fois. Ce n'est pas mon présent actuel et ce ne sera pas mon futur donc ce serait bien que le monde entier passe à autre chose. Donc il n'y a pas de relation. Est-ce un pote ? Non plus. Ca n'a pas été une super bonne période pour moi dans ma vie parce que ça a pris une ampleur de malade. Même jusqu'à aujourd'hui, je reçois des messages pensant que lui et moi sommes en couple. Mais si on l'était, je pense qu'on se serait déjà affichés au bout de deux ans en tout cas. Il faut vraiment que tout le monde passe à autre chose ».

Après Kylian Mbappé, Georgia May Heath désormais aux côtés de Manuel Ugarte ?

Et depuis ? Il semblerait que Kylian Mbappé ait eu une relation amoureuse avec Georgia May Heath. L'influenceuse australienne avait été aperçue à un dîner en 2021 avec le champion du monde 2018 avant de partager des escapades intimes au Maroc comme souligné par The Daily Mail. Mais à présent, Georgia May Heath se trouverait dans une relation avec Manuel Ugarte, ex-coéquipier de Kylian Mbappé au PSG et actuel joueur de Manchester United. Des clichés publiés sur Instagram par l'Uruguayen et l'Australienne ont permis aux internautes de faire le rapprochement. Le site Scoopish affirmerait bel et bien une relation entre les deux tourtereaux.