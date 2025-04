Real Madrid : Il se lâche après son énorme craquage !

Alexis Brunet

Samedi soir, le Real Madrid s’est incliné en finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone sur le score de trois buts à deux. Mis hors de lui par cette défaite, Antonio Rüdiger a été exclu en fin de match pour son comportement envers l’arbitre de la rencontre. Ce dimanche, l’Allemand a tenu à présenter ses excuses aux supporters madrilènes et à l’homme en noir.

Après la Ligue des champions, le Real Madrid doit également faire l’impasse sur la Coupe du Roi. Les Madrilènes se sont inclinés en finale contre le FC Barcelone (3-2) et le match a quelque peu dérapé après le coup de sifflet final.

Trois joueurs du Real Madrid exclus

Avant le coup d’envoi, la rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone était très tendue, notamment en raison des critiques de la Casa Blanca envers l’arbitre de la rencontre. Comme on pouvait s’y attendre, la défaite madrilène n’a pas apaisé les tensions et plusieurs joueurs de Carlo Ancelotti ont été exclus après le coup de sifflet final. Antonio Rüdiger, Jude Bellingham et Lucas Vázquez ont tous les trois reçu un carton rouge de la part de Ricardo De Burgos Bengoetxea.

Rüdiger s’excuse

Le comportement d’Antonio Rüdiger pourrait lui valoir de nombreux matches de suspension et le défenseur le sait. Ce dimanche, il a donc tenté d’atténuer cette affaire en présentant ses excuses par le biais d’une story sur son compte Instagram. « Il n'y a aucune excuse pour mon comportement d'hier soir. J’en suis vraiment désolé. Nous avons joué un très bon match à partir de la deuxième période. Après 111 minutes, je n'étais plus en mesure d'aider mon équipe et, avant le coup de sifflet final, j'ai commis une erreur. Je m'excuse encore une fois auprès de l'arbitre et de tous ceux que j'ai pu décevoir hier soir. » D’après AS, le joueur du Real Madrid risque entre quatre et douze matches de suspension pour sa grosse colère en fin de match.