Real Madrid : Le coup historique de Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Samedi soir, le FC Barcelone a remporté la Coupe du Roi en battant le Real Madrid 3-2 en finale. Un match à rebondissements, au cours duquel Kylian Mbappé s’est montré décisif. Le Français avait permis à son équipe de revenir à un but partout, grâce à un but sur coup franc. Un petit évènement, car c’est tout simplement le premier but de la carrière de l’ancien Parisien dans cet exercice.

Le Real Madrid remportera-t-il un trophée cette saison ? Personne ne peut encore donner de réponse claire à ce sujet, mais ce qui est certain, c’est que les Madrilènes ont encore laissé passer une belle occasion. En effet, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont inclinés contre le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi, sur le score de 3-2.

Mbappé buteur sur coup franc

Un match haletant, qui a donc tourné à l’avantage du FC Barcelone, malgré un but de Kylian Mbappé. Le Français avait remis les équipes à égalité (1-1) à la 70ème minute et de façon particulière. En effet, l’ancien joueur du PSG a inscrit un but sur coup franc, et cela est une première. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2015, le champion du monde n’avait jamais réussi à marquer sur coup franc. Un petit évènement, mais qui n’aura donc pas suffi.

Le Real Madrid voit rouge

Forcément, au coup de sifflet final, les joueurs du Real Madrid étaient énervés et certains ont dérapé. C’est notamment le cas d’Antonio Rüdiger, de Jude Bellingham et de Lucas Vázquez, qui ont tous été exclus par l’arbitre de la rencontre. L’Allemand risquerait de quatre à douze matches de suspension d’après les informations d’AS.