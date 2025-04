OM - De Zerbi : Ce joueur annonce un problème !

Alexis Brunet

En cette fin de saison, Ulisses Garcia dispose de davantage de temps de jeu à l’OM pour pallier les absences de Leonardo Balerdi et de Luiz Felipe notamment. Une vraie bonne nouvelle pour le Suisse qui est loin d’avoir beaucoup de minutes de jeu à son actif cette saison. Une situation qui attriste l’ancien joueur des Young Boys de Berne.

Ce dimanche soir, l’OM affronte le Stade Brestois en clôture de la 31ème journée de Ligue 1. À cette occasion, Ulisses Garcia a de grandes chances d’être titularisé une troisième fois de suite en championnat. Cela serait presque du jamais vu pour le Suisse, qui est plutôt vu comme un remplaçant depuis son arrivée à Marseille lors du mercato hivernal 2024.

Garcia veut plus de temps de jeu

Avec 758 minutes depuis le début de la saison, Ulisses Garcia est loin d’être le Marseillais avec le plus de temps de jeu. Une situation qui peine le défenseur de l’OM, même s’il respecte les choix de Roberto De Zerbi, comme il l’a confié à Sky Sport. « Non, je ne pourrais pas dire que j’ai réussi tout ce que j’avais projeté… Je suis content d’être là, mais j’aurais voulu avoir beaucoup plus de temps de jeu. Après, c’est comme ça… Il y a la concurrence, les choix du coach… Mais globalement, je suis heureux de ce qu’on construit en tant qu’équipe et je me sens dans une phase ascendante. J’espère vraiment que cela va continuer… »

Garcia a profité des blessures

Dernièrement donc, Ulisses Garcia a pu obtenir plus de temps de jeu à l’OM. Une bonne nouvelle pour le Suisse, qui s’explique par les nombreuses absences en défense. En effet, le club phocéen est depuis plusieurs matches privé de Leonardo Balerdi et de Luiz Felipe notamment. Des blessures qui ont donc forcé Roberto De Zerbi à bricoler et à installer l’ancien joueur des Young Boys de Berne à gauche de la défense à trois marseillaise.