Real Madrid : La nouvelle folie de Mbappé !

Alexis Brunet

La saison 2024-2025 est très compliquée pour le Real Madrid. Après avoir été éliminé de la Ligue des champions, le géant espagnol a cette fois été battu en finale de Coupe du Roi par le FC Barcelone (3-2). Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé a tout de même inscrit un but, ce qui lui permet de faire mieux que Cristiano Ronaldo lors de sa première saison à Madrid.

Kylian Mbappé a l’habitude de briller dans les finales et il l’a encore prouvé samedi soir. Le Français a inscrit un but en finale de Coupe du Roi avec le Real Madrid contre le FC Barcelone. Malheureusement, cela n’a pas suffi, puisque les Madrilènes se sont inclinés sur le score de trois buts à deux après prolongations.

Mbappé fait mieux que Cristiano Ronaldo

Un but qui est donc anecdotique pour Kylian Mbappé, mais pas totalement. En marquant samedi soir, le Français a donc déjà trouvé la faille à 34 reprises cette saison et c’est mieux qu’une légende du Real Madrid. Avec ce total et alors qu’il reste quelques matches à disputer, l’ancien joueur du PSG a déjà inscrit plus de buts que Cristiano Ronaldo lors de sa première saison à Madrid.

Un but sur coup franc pour Mbappé

Face au FC Barcelone, c’est sur coup franc que Kylian Mbappé a trouvé la faille. Là aussi, cela n’a rien d’anecdotique, puisque c’est tout simplement le premier but dans cet exercice du Français, depuis qu’il a débuté sa carrière professionnelle en 2015. Pas sûr que cela suffise à faire oublier cette défaite à l’attaquant.