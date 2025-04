Drame à l'étranger, l'OM prépare une surprise !

La rédaction

Présent à Rome lors des funérailles du Pape François, l'OM de Pablo Longoria a tenu à rendre hommage à cette figure mondiale. Le groupe d’ultra des South Winners prépare également une surprise pour la réception de Brest, en mémoire du passage historique du souverain pontife à Marseille en 2023.

Lundi dernier, les catholiques du monde entier ont perdu une figure emblématique. Le Pape François est décédé en ce jour saint de Pâques, des suites d’un accident vasculaire cérébral ayant provoqué un coma. L’OM était présent à Rome lors de ses funérailles, et une délégation est allée se recueillir et déposer des fleurs.

Le bel hommage de l’OM

Cette perte a touché les croyants du monde entier, notamment à Marseille, où le défunt pape François sera célébré. La Provence révèle que lors du match de l’OM face à Brest ce dimanche soir, le groupe d'ultras des South Winners déploiera à nouveau la toile géante réalisée lors de la venue du Pape François au Stade Vélodrome en septembre 2023.

«Qu’il repose en paix»

L’OM a d’ailleurs communiqué sur la mort du Pape François : « Le club adresse ses sincères condoléances à la communauté catholique de Marseille et du monde entier, ainsi qu'à toutes celles et ceux touchés par cette disparition. Marseille gardera en mémoire son message de paix lors de son passage à l'Orange Vélodrome en 2023, moment fort de partage, de solidarité et d’émotion pour toute la ville. Qu’il repose en paix.»